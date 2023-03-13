(Новикова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Татьяна

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Новиковъ Михаилъ

Мать: Новикова Анна Федорова

Рамодановка
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