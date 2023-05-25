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Комаров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Комаров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Комаров Трофим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Конюхова Катерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Комаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист