Комаров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Комаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Комаров Трофим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Конюхова Катерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Смерть
1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист