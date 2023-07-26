Комарова Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Симонова монастыря
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Емельянович

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Комаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянович

Лебедево, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Комарова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Комарова Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Смерть
Неизвестно

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