Комарова Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Симонова монастыря
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Комарова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Комарова Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Смерть
Неизвестно