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Комаров Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Комаров Емельян

Мать: не указана

Ростовского архиерея деревня Соловьева
Место жительства
1719
Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Комаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Комарова Марья Васильевна

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Комарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Марья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Комарова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Марья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Марья Васильевна

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист