Комаров Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Комаров Емельян
Мать: не указана
Ростовского архиерея деревня Соловьева
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Комарова Марья Васильевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Комарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Марья Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Комарова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Марья Васильевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 лист