Комарова (Иванова) Дарья Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиОколо 1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Терентий Иванов
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Комаров Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Конюхова (Комарова) Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Смерть
Около 1771