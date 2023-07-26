Комарова (Иванова) Дарья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Иванова) Дарья Терентьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Около 1771

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Терентий Иванов

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Михаил Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Комаров Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Конюхова (Комарова) Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Комаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Смерть
Около 1771
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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