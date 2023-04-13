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Волобоев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: Волобоев Петр

Мать: Волобоева Татьяна Исидоровна

Бракосочетание
27.10.1829

Жена: Волобоева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Волобоева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Маркова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Волобоева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бондарь Елена Николаевна

Мать ребёнка: Волобоева Прасковья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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