Волобоев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Отец: Волобоев Петр
Бракосочетание
27.10.1829
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Волобоева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Маркова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Волобоева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Бондарь Елена Николаевна
Мать ребёнка: Волобоева Прасковья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно