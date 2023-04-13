Волобоева (Михайлова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти23.07.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
27.10.1829
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Волобоев Николай Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Маркова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Волобоев Николай Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Бондарь Елена Николаевна
Отец ребёнка: Волобоев Николай Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1860