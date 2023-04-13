Волобоева (Михайлова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобоева (Михайлова) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

23.07.1860

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Михайлов Яков Филатович

Мать: Михайлова Ксения Семеновна

Бракосочетание
27.10.1829

Муж: Волобоев Николай Петрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Волобоев Николай Петрович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Маркова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Волобоев Николай Петрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бондарь Елена Николаевна

Отец ребёнка: Волобоев Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1860
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