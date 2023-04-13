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Волобоева Татьяна Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

20.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Волобоев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Волобоев Петр

Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Волобоев Николай Петрович

Отец ребёнка: Волобоев Петр

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Волобоев Павел Петрович

Отец ребёнка: Волобоев Петр

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Руднева Василиса Петровна

Отец ребёнка: Волобоев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобоев Петр

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1854