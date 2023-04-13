Волобоева Татьяна Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти20.03.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Волобоев Петр
Рождение ребёнка
До 1809
Сын: Волобоев Николай Петрович
Отец ребёнка: Волобоев Петр
Рождение ребёнка
До 1815
Отец ребёнка: Волобоев Петр
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Руднева Василиса Петровна
Отец ребёнка: Волобоев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волобоев Петр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1854