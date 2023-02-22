Ларионова (Хомутова) Евгения (Саввова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти02.11.1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Хомутов Савва Марков
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1846
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1847
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович
Рождение ребёнка
29.10.1854
Сын: Ларионов (солдаткин) Павел Егорович
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.11.1854
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: в родах