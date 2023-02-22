Ларионова (Хомутова) Евгения (Саввова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Хомутова) Евгения (Саввова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

02.11.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Хомутов Савва Марков

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1846

Муж: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1847

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович

Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович

Рождение ребёнка
29.10.1854

Сын: Ларионов (солдаткин) Павел Егорович

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.11.1854
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: в родах
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