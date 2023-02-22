Ларионов (Солдаткин) Егор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов (Солдаткин) Егор Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович

Мать: Ларионова Парасковья Еремеева

Бракосочетание
?.10.1846

Жена: Ларионова Евгения (Саввова)

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1847

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Ларионова Евгения (Саввова)

Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Ларионова Евгения (Саввова)

Рождение ребёнка
29.10.1854

Сын: Ларионов (солдаткин) Павел Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Евгения (Саввова)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.01.1855

Жена: Ларионова Варвара Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1856

Сын: Ларионов (солдаткин) Павел Егорович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1856

Сын: Ларионов (солдаткин) Евгений Егоров

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
16.06.1858

Сын: Солдаткин Пётр Данилович

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1859

Сын: Ларионов (солдаткин) Андрей Егоров

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
15.02.1861

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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