Ларионов (Солдаткин) Егор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
?.10.1846
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1847
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ларионова Евгения (Саввова)
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Ларионова Евгения (Саввова)
Рождение ребёнка
29.10.1854
Сын: Ларионов (солдаткин) Павел Егорович
Мать ребёнка: Ларионова Евгения (Саввова)
Бракосочетание
23.01.1855
Рождение ребёнка
07.01.1856
Сын: Ларионов (солдаткин) Павел Егорович
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.12.1856
Сын: Ларионов (солдаткин) Евгений Егоров
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
16.06.1858
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1859
Сын: Ларионов (солдаткин) Андрей Егоров
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
15.02.1861
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Ларионова Варвара Васильева
Смерть
Неизвестно