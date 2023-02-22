Ларионова Парасковья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Парасковья Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

23.12.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ларионов (солдаткин Иван Данилович

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович

Смерть
23.12.1846
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