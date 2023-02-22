Ларионова Парасковья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти23.12.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ларионов (солдаткин) Егор Данилович
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ларионов (солдаткин Иван Данилович
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Данил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1846