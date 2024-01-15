Хомутова Февронья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова Февронья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

10.05.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ларионова (Хомутова) Евгения Савельевна (Саввова)

Отец ребёнка: Хомутов Савва Марков

Рождение ребёнка
09.12.1836

Дочь: (Хомутова) Анна Саввова

Отец ребёнка: Хомутов Савва Марков

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.05.1838
Причина смерти: От горячки

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