Хомутова Февронья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти10.05.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ларионова (Хомутова) Евгения Савельевна (Саввова)
Отец ребёнка: Хомутов Савва Марков
Рождение ребёнка
09.12.1836
Дочь: (Хомутова) Анна Саввова
Отец ребёнка: Хомутов Савва Марков
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.05.1838
Причина смерти: От горячки