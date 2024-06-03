Седельникова Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельникова Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седельников Дмитрий Федорович

Мать: Сизикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Александр Иванович

Отец ребёнка: Пивоваров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пивоваров Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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