Седельникова Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седельников Дмитрий Федорович
Мать: Сизикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивоваров Александр Иванович
Отец ребёнка: Пивоваров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивоваров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пивоваров Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно