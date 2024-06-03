Сизикова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизикова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Седельников Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седельников Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Седельников Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Седельников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Седельников Дмитрий Федорович

Барлак, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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