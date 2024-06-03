Сизикова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Седельников Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седельников Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Седельников Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1934
Сын: Седельников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Седельников Дмитрий Федорович
Барлак, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно