Пивоваров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Александр Иванович

Мать ребёнка: Седельникова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Седельникова Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седельникова Людмила Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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