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Седельников Дмитрий Федорович

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Место рождения

Барлак, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.11.1906

Дата смерти

19.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Барлак, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова Вероника Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Сизикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седельников Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Сизикова Мария

Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Седельников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сизикова Мария

Барлак, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.10.1998

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