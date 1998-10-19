Седельников Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения08.11.1906
Дата смерти19.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова Вероника Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Сизикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седельников Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Сизикова Мария
Рождение ребёнка
25.09.1934
Сын: Седельников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сизикова Мария
Смерть
19.10.1998