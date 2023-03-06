Чернецкова Татьяна
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мирошникова Анна Павлова
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Рождение ребёнка
20.10.1804 ст.
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Рождение ребёнка
22.02.1807 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Рождение ребёнка
19.03.1810 ст.
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Рождение ребёнка
22.08.1814 ст.
Дочь: Наталья Павлова
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Рождение ребёнка
01.11.1817 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Рождение ребёнка
11.10.1821 ст.
Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров
Крестили в Троицкой церкви 12 октября 1821
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область