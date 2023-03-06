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Чернецкова Татьяна

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Чернецкий Яков Павлов

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мирошникова Анна Павлова

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.10.1804 ст.

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Рождение ребёнка
22.02.1807 ст.

Сын: Чернецкий Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.03.1810 ст.

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.08.1814 ст.

Дочь: Наталья Павлова

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.11.1817 ст.

Сын: Чернецкий Кузьма Павлов

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.10.1821 ст.

Сын: Чернецкий Филипп Павлов

Отец ребёнка: Чернецкий Павел Федоров

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Крестили в Троицкой церкви 12 октября 1821
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецкий Павел Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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