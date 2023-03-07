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Чернецкий Яков Павлов

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Место рождения

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Чернецкий Павел Федоров

Мать: Чернецкова Татьяна

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
05.11.1816 ст.

Жена: Чернецкая Мария Никитина

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
В Троицкой церкви слободы Белой Суджанского уезда, запись № 30. Поручители: подданные Федор Чернецкий, Андрей Меняйлов, Савва Квочев, Петр Ерещенко, Иван Шеповалов В ГАКО Ф. 217. Оп. 1. Д. 4176. Л. 20... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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