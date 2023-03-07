Чернецкий Яков Павлов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Чернецкий Павел Федоров
Мать: Чернецкова Татьяна
Бракосочетание
05.11.1816 ст.
Жена: Чернецкая Мария Никитина
В Троицкой церкви слободы Белой Суджанского уезда, запись № 30. Поручители: подданные Федор Чернецкий, Андрей Меняйлов, Савва Квочев, Петр Ерещенко, Иван Шеповалов В ГАКО Ф. 217. Оп. 1. Д. 4176. Л. 20... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно