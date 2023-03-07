Чернецкая (Кравцова) Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкая (Кравцова) Мария Никитина

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Место рождения

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
05.11.1816 ст.

Муж: Чернецкий Яков Павлов

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
В Троицкой церкви слободы Белой Суджанского уезда, запись № 30. Поручители: подданные Федор Чернецкий, Андрей Меняйлов, Савва Квочев, Петр Ерещенко, Иван Шеповалов В ГАКО Ф. 217. Оп. 1. Д. 4176. Л. 20... Показать все
Смерть
Неизвестно
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