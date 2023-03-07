Чернецкая (Кравцова) Мария Никитина
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1816 ст.
В Троицкой церкви слободы Белой Суджанского уезда, запись № 30. Поручители: подданные Федор Чернецкий, Андрей Меняйлов, Савва Квочев, Петр Ерещенко, Иван Шеповалов В ГАКО Ф. 217. Оп. 1. Д. 4176. Л. 20... Показать все
Смерть
Неизвестно