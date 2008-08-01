село Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Богатое

Богатовский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1067Павловка (Богатый Умет), с. вл.при р. Самаре.7324103410420Церковь православная 1. Этапная тюрма для пересылочных арестантов.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бузулукский уезд
Богатый умет с дер.44Б. Петр. Обухов799107205

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Павловская волость
765. Павловка (Богатый Умет), село бывшее владельческое, при реке Самаре, дворов 90, жителей 466, волостное правление (уездный город в 75 верстах), 2 церкви православных, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Павловская волость
село Павловка15711241381326389440777971[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Павловская волость
С. Павловка. (Богатое тож) Б. помещ. Рус. Прав.3584Р. Самара9072222412581

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Богатовский район
56343Богатоесело53°04'с.ш.51°20'в.д.N-39-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Богатовский муниципальный район, Богатое сельское поселение
36606408101с Богатоесело

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