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Чернецкий Кузьма Павлов

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Место рождения

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.11.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1817 ст.

Отец: Чернецкий Павел Федоров

Мать: Чернецкова Татьяна

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Чернецкий Спиридон Кузьмин

Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чернецкий Алексей Кузьмин

Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чернецкий Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чернецкий Дмитрий Кузьмин

Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернецкова Екатерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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