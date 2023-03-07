Чернецкий Кузьма Павлов
Место рождения
Дата рождения01.11.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1817 ст.
Отец: Чернецкий Павел Федоров
Мать: Чернецкова Татьяна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Чернецкий Спиридон Кузьмин
Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Чернецкий Алексей Кузьмин
Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чернецкий Василий Кузьмин
Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Чернецкий Дмитрий Кузьмин
Мать ребёнка: Чернецкова Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно