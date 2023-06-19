Бекетов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения08.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1862
Отец: Бекетов Петр Михайлович
Мать: Бекетова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Вакорина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекетов Николай Федорович
Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бектова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекетова Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакорина Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекетов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно