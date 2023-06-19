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Бекетов Федор Петрович

Место рождения

Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1862

Отец: Бекетов Петр Михайлович

Мать: Бекетова Агафья Ивановна

Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Вакорина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Николай Федорович

Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бектова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекетова Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакорина Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Бектова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно