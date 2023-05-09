Бектова (Косцева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бектова (Косцева) Анна Яковлевна

Место рождения

Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Косцев Яков -

Мать: не указана

Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Николай Федорович

Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекетов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекетова Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакорина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович

Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Вакорина (Бекетова) Татьяна (Татиана) Федоровна

Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович

Смерть
Неизвестно

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