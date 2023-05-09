Бектова (Косцева) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Косцев Яков -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекетов Николай Федорович
Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекетова Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакорина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекетов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Вакорина (Бекетова) Татьяна (Татиана) Федоровна
Отец ребёнка: Бекетов Федор Петрович
Смерть
Неизвестно