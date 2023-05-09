Вакорина (Бекетова) Татьяна (Татиана) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакорина (Бекетова) Татьяна (Татиана) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1904

Дата смерти

17.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1904

Отец: Бекетов Федор Петрович

Мать: Бектова (Косцева) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова (Вакорина) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Альберт Федорович

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вакорина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнездова (Вакорина) Нина Федоровна

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Юрий Федорович

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Федорович Вакорин

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Федорович Вакорин

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Федорович Вакорин

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1937

Дочь: Шестакова (Вакорина) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович

Смерть
17.11.1956

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