Вакорина (Бекетова) Татьяна (Татиана) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1904
Дата смерти17.11.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова (Вакорина) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакорин Альберт Федорович
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вакорина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гнездова (Вакорина) Нина Федоровна
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Федорович Вакорин
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1937
Дочь: Шестакова (Вакорина) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Вакорин Федор Михайлович
Смерть
17.11.1956