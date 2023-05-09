Вакорин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти16.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
08.08.1937
Дочь: Шестакова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гнездова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакорин Альберт Федорович
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Федорович Вакорин
Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна
Смерть
16.02.1967