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Вакорин Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

16.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Вакорин Михаил Федорович

Мать: Вакорина Иринья Ильинична

Рождение ребёнка
08.08.1937

Дочь: Шестакова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнездова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Юрий Федорович

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Федорович Вакорин

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Федорович Вакорин

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Альберт Федорович

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Федорович Вакорин

Мать ребёнка: Вакорина Татьяна Федоровна

Смерть
16.02.1967
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