Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Вакорин Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Михайло Петрович

Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Семен Петрович

Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Василий Петрович

Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1862

Сын: Бекетов Федор Петрович

Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович

Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1881

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