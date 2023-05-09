Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Вакорин Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.1862
Отец ребёнка: Бекетов Петр Михайлович
Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1881