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Бекетов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бекетов Михаил -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Михайло Петрович

Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Семен Петрович

Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Василий Петрович

Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1862

Сын: Бекетов Федор Петрович

Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна

Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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