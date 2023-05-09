Бекетов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бекетов Михаил -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1862
Мать ребёнка: Бекетова (Вакорина) Агафья Ивановна
Топса, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно