Аксельман Браубер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Гай
Мать: Аксельман Октавия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Филан
Мать ребёнка: Аксельман Ксенон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Гипирея
Мать ребёнка: Аксельман Ксенон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Берминус
Мать ребёнка: Аксельман Ксенон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Ксенон
Смерть
Неизвестно