Аксельман Браубер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксельман Браубер

Аксельман Браубер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Гай

Мать: Аксельман Октавия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Филан

Мать ребёнка: Аксельман Ксенон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Гипирея

Мать ребёнка: Аксельман Ксенон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Берминус

Мать ребёнка: Аксельман Ксенон

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксельман Ксенон

Смерть
Неизвестно