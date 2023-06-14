Аксельман Гипирея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Браубер
Мать: Аксельман Ксенон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Кирн
Отец ребёнка: Аксельман Клетус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Катерин
Отец ребёнка: Аксельман Клетус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Кастерли
Отец ребёнка: Аксельман Клетус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Клетус
Смерть
Неизвестно