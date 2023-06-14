Аксельман Гипирея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Гипирея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Браубер

Мать: Аксельман Ксенон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Кирн

Отец ребёнка: Аксельман Клетус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Катерин

Отец ребёнка: Аксельман Клетус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Кастерли

Отец ребёнка: Аксельман Клетус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Клетус

Смерть
Неизвестно