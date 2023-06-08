Аксельман Ксенон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Филан
Отец ребёнка: Аксельман Браубер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Гипирея
Отец ребёнка: Аксельман Браубер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Берминус
Отец ребёнка: Аксельман Браубер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Браубер
Смерть
Неизвестно