Аксельман Ксенон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Ксенон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Филан

Отец ребёнка: Аксельман Браубер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Гипирея

Отец ребёнка: Аксельман Браубер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Берминус

Отец ребёнка: Аксельман Браубер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Браубер

Смерть
Неизвестно

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