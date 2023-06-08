Аксельман Гай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Эларий
Мать: Аксельман Ларц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Эеририс
Мать ребёнка: Аксельман Октавия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Рэтас
Мать ребёнка: Аксельман Октавия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Браубер
Мать ребёнка: Аксельман Октавия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Октавия
Смерть
Неизвестно