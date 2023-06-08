Аксельман Октавия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Эеририс
Отец ребёнка: Аксельман Гай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Рэтас
Отец ребёнка: Аксельман Гай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Браубер
Отец ребёнка: Аксельман Гай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксельман Гай
Смерть
Неизвестно