Тарновский Ипполит Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1833
Дата смерти07.02.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833
Отец: Тарновский Михаил Петрович
Мать: Мария Александровна
Бракосочетание
25.04.1865
Супруг(-а): Варвара Павловна Тарновская (Зурова)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Левинсон-Лессинг Варвара Ипполитовна
Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна
Рождение ребёнка
22.01.1866
Дочь: Дитерихс Людмила Ипполитовна
Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Миклашевская Мария Ипполитовна
Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Гаевская Надежда Ипполитовна
Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
директор С, Петербургского родовспомогательного заведения, директор Надеждинского родовспомогательного заведения
Смерть
07.02.1899
Beaulieu, Landéan, Ille-et-Vilaine, Brittany, France
Похороны
Неизвестно
кладбище Новодевичьего монастыря, Санкт-Петербург