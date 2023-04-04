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Тарновский Ипполит Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1833

Дата смерти

07.02.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833

Отец: Тарновский Михаил Петрович

Мать: Мария Александровна

Бракосочетание
25.04.1865

Жена: Тарновская Варвара Павловна

Супруг(-а): Варвара Павловна Тарновская (Зурова)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Левинсон-Лессинг Варвара Ипполитовна

Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна

Рождение ребёнка
22.01.1866

Дочь: Дитерихс Людмила Ипполитовна

Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Миклашевская Мария Ипполитовна

Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Гаевская Надежда Ипполитовна

Мать ребёнка: Тарновская Варвара Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
директор С, Петербургского родовспомогательного заведения, директор Надеждинского родовспомогательного заведения
Смерть
07.02.1899
Beaulieu, Landéan, Ille-et-Vilaine, Brittany, France
Похороны
Неизвестно
кладбище Новодевичьего монастыря, Санкт-Петербург
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