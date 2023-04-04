(Заверняева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заверняева) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1833

Сын: Тарновский Ипполит Михайлович

Отец ребёнка: Тарновский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1833

Сын: Тарновский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Тарновский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1837

Сын: Тарновский Вениамин Михайлович

Отец ребёнка: Тарновский Михаил Петрович

Нижний Даймен, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь подполковника
Смерть
1893
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