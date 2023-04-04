(Заверняева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1833
Сын: Тарновский Ипполит Михайлович
Отец ребёнка: Тарновский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1833
Сын: Тарновский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Тарновский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1837
Сын: Тарновский Вениамин Михайлович
Отец ребёнка: Тарновский Михаил Петрович
Нижний Даймен, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь подполковника
Смерть
1893