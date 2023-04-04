Тарновский Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1833
Сын: Тарновский Ипполит Михайлович
Мать ребёнка: Мария Александровна
Рождение ребёнка
19.04.1833
Сын: Тарновский Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Мария Александровна
Рождение ребёнка
09.07.1837
Сын: Тарновский Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Мария Александровна
Нижний Даймен, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
подпоручик
Смерть
Неизвестно