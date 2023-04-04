Тарновский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарновский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1833

Сын: Тарновский Ипполит Михайлович

Мать ребёнка: Мария Александровна

Рождение ребёнка
19.04.1833

Сын: Тарновский Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Мария Александровна

Рождение ребёнка
09.07.1837

Сын: Тарновский Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Мария Александровна

Нижний Даймен, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
подпоручик
Смерть
Неизвестно
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