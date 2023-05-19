Тарновская (Зурова) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения17.02.1844
Дата смерти19.12.1913
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844
Отец: Зуров Павел Антиохович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1865
Супруг(-а): Варвара Павловна Тарновская (Зурова)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Левинсон-Лессинг Варвара Ипполитовна
Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
22.01.1866
Дочь: Дитерихс Людмила Ипполитовна
Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Миклашевская Мария Ипполитовна
Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Гаевская Надежда Ипполитовна
Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог, общественный деятель. Деятельница женского движения., педагог
Смерть
19.12.1913
Похороны
Неизвестно