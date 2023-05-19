Тарновская (Зурова) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарновская (Зурова) Варвара Павловна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

17.02.1844

Дата смерти

19.12.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844

Отец: Зуров Павел Антиохович

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
25.04.1865

Муж: Тарновский Ипполит Михайлович

Супруг(-а): Варвара Павловна Тарновская (Зурова)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Левинсон-Лессинг Варвара Ипполитовна

Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович

Рождение ребёнка
22.01.1866

Дочь: Дитерихс Людмила Ипполитовна

Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Миклашевская Мария Ипполитовна

Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Гаевская Надежда Ипполитовна

Отец ребёнка: Тарновский Ипполит Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог, общественный деятель. Деятельница женского движения., педагог
Смерть
19.12.1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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