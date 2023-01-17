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Ржаницын Анатолий Евграфович

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Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.04.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1877 ст.

Отец: Ржаницын Евграф Александрович

Мать: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1902
Калуга, город Калуга, Калужская область
Аптекарь.
Бракосочетание
Около 08.01.1907 ст.

Жена: Ржаницына Агния Николаевна

Работа или профессия
С 1914 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Провизор аптеки №1.
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.

Сын: Ржаницын Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Ржаницына Агния Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 3 класса Семинарии.
Смерть
Неизвестно
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