Ржаницын Анатолий Евграфович
Место рождения
Дата рождения24.04.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1877 ст.
Работа или профессия
1902
Калуга, город Калуга, Калужская область
Аптекарь.
Бракосочетание
Около 08.01.1907 ст.
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Провизор аптеки №1.
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.
Сын: Ржаницын Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Ржаницына Агния Николаевна
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 3 класса Семинарии.
Смерть
Неизвестно