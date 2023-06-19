Ржаницын Евграф Александрович
Место рождения
Дата рождения02.10.1845 ст.
Дата смерти05.03.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
02.10.1845 ст.
Сын священника Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда Александра Ржаницына.
Образование
15.06.1868 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
10.09.1868 ст.
Определен во священника к Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ржаницын Леонид Евграфович
Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
07.05.1871 ст.
Дочь: Ростиславина Анимаиса Евграфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Награда
19.01.1873 ст.
За усердную службу и примерное поведение награжден набедренником.
Рождение ребёнка
23.02.1874 ст.
Сын: Ржаницын Рафаил Евграфович
Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Сын священника Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
15.07.1875 ст.
Сын: Ржаницын Феофан Евграфович
Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Рождение ребёнка
24.04.1877 ст.
Сын: Ржаницын Анатолий Евграфович
Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Работа или профессия
С 1881 по 1898
Законоучитель местного земского училища.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ржаницына Лидия Евграфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Работа или профессия
С 1882 по 1883
Член Вологодского Семинарского Попечительства.
Рождение ребёнка
19.07.1886 ст.
Дочь: Ржаницына Ольга Евграфовна
Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна
Награда
14.03.1889 ст.
По постановлению Св.Синода награжден скуфьей.
Работа или профессия
25.05.1898 ст.
Уволен за штат.
Работа или профессия
14.07.1906 ст.
Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Вновь назначен штатным священником к Афанасьевской Верхнеподюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
28.04.1909 ст.
По прошению вновь уволен за штат.
Смерть
05.03.1917 ст.
Заштатный священник Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.