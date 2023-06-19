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Ржаницын Евграф Александрович

Место рождения

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

02.10.1845 ст.

Дата смерти

05.03.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1845 ст.

Отец: Ржаницын Александр Разумникович

Мать: Ржаницына Ольга Александровна

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда Александра Ржаницына.
Образование
15.06.1868 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
10.09.1868 ст.
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен во священника к Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ржаницын Леонид Евграфович

Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Рождение ребёнка
07.05.1871 ст.

Дочь: Ростиславина Анимаиса Евграфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Награда
19.01.1873 ст.
За усердную службу и примерное поведение награжден набедренником.
Рождение ребёнка
23.02.1874 ст.

Сын: Ржаницын Рафаил Евграфович

Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
15.07.1875 ст.

Сын: Ржаницын Феофан Евграфович

Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1877 ст.

Сын: Ржаницын Анатолий Евграфович

Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1881 по 1898
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Законоучитель местного земского училища.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ржаницына Лидия Евграфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1882 по 1883
Член Вологодского Семинарского Попечительства.
Рождение ребёнка
19.07.1886 ст.

Дочь: Ржаницына Ольга Евграфовна

Мать ребёнка: Ржаницына Асенефа Виссарионовна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Награда
14.03.1889 ст.
По постановлению Св.Синода награжден скуфьей.
Работа или профессия
25.05.1898 ст.
Уволен за штат.
Работа или профессия
14.07.1906 ст.
Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Вновь назначен штатным священником к Афанасьевской Верхнеподюжской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
28.04.1909 ст.
По прошению вновь уволен за штат.
Смерть
05.03.1917 ст.
Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Заштатный священник Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.