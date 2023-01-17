Ржаницына (Преображенская) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда Александра Преображенского.
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
02.10.1845 ст.
Сын: Ржаницын Евграф Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович
Сын священника Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда Александра Ржаницына.
Рождение ребёнка
19.05.1848 ст.
Сын: Ржаницын Феофан Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Златицкая Юлия Александровна
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ржаницын Павел Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ржаницын Леонид Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович
Работа или профессия
1885
Просфорня
Смерть
Неизвестно