Ржаницына (Преображенская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Преображенская) Ольга Александровна

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Место рождения

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда Александра Преображенского.
Бракосочетание
Около 1843

Муж: Ржаницын Александр Разумникович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1845 ст.

Сын: Ржаницын Евграф Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда Александра Ржаницына.
Рождение ребёнка
19.05.1848 ст.

Сын: Ржаницын Феофан Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Златицкая Юлия Александровна

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ржаницын Павел Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ржаницын Леонид Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Разумникович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1885
Просфорня
Смерть
Неизвестно
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