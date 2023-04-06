Львов Николай Александрович
Место рожденияНикольское-Черенчицы
Дата рождения1753
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Львов Александр Петрович
Мать: Прасковья Фёдоровна
Никольское-Черенчицы
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
1803
Никола-Череница,
Причина смерти: Other
Похороны
Неизвестно
имение Никола-Череница, Тверская губерния