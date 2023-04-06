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Львов Николай Александрович

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Место рождения

Никольское-Черенчицы

Дата рождения

1753

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Львов Александр Петрович

Мать: Прасковья Фёдоровна

Никольское-Черенчицы
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
1803
Никола-Череница,
Причина смерти: Other
Похороны
Неизвестно
имение Никола-Череница, Тверская губерния
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