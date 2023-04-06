Львова (Дьякова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1807
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Дьяков Алексей Афанасьевич
Мать: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Львова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Львов Николай Александрович
Смерть
1807
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
На смерть М. А. Львовой Г. Р. Державин отозвался стихотворением: «Победительница смертных, Не имея сил терпеть Красоты побед несметных, Поразила Майну—смерть. Возрыдали вкруг Эроты, Всплакал, возрыда... Показать все
Похороны
Неизвестно
имение Никола-Череница, Тверская губерния