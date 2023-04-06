Львова (Дьякова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Дьякова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1807

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Дьяков Алексей Афанасьевич

Мать: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Львова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Львов Николай Александрович

Смерть
1807
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
На смерть М. А. Львовой Г. Р. Державин отозвался стихотворением: «Победительница смертных, Не имея сил терпеть Красоты побед несметных, Поразила Майну—смерть. Возрыдали вкруг Эроты, Всплакал, возрыда... Показать все
Похороны
Неизвестно
имение Никола-Череница, Тверская губерния