(Львова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Львов Николай Александрович
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Леонид
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Самсонова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Александр
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Константин
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Смерть
1864