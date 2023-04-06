(Львова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Львова) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Львов Николай Александрович

Мать: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Самсонова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Александр

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Константин

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Смерть
1864
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