Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Львов Фёдор Петрович

Мать: Елизавета Николаевна

Смерть
1824
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