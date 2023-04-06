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Елена
Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
1824
Пол
Женский
Отец
Львов Фёдор Петрович
1766 г.р.
Мать
(Львова) Елизавета Николаевна
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Львов Фёдор Петрович
Мать:
Елизавета Николаевна
Смерть
1824
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