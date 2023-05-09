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Львов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.11.1769

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Львов Пётр Семенович

Мать: Львова (Соймоновна) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1747

Дочь: Львова Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Львов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.11.1769

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