Львов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.11.1769
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1747
Дочь: Львова Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Львов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.11.1769