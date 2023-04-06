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Семенов Петр Васильев

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Семенов Василий Осипов

Мать: Семенова Анна Данилова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Семенов Иван Петров

Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Семенов Моисей Петров

Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Семенов Перфил Петров

Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Стефанида Петрова

Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Васса Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агафья Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1812
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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