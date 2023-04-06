Семенов Петр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Семенов Василий Осипов
Мать: Семенова Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Семенов Иван Петров
Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Стефанида Петрова
Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Семенова Васса Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Васса Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812