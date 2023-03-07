(Семенова) Марья Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Семенов Петр Васильев
Мать: Семенова Васса Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Осиновый, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795