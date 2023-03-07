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(Семенова) Марья Петрова

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Семенов Петр Васильев

Мать: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Осиновый, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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