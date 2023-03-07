Семенов Василий Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Семенов Осип Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Семенова Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Семенова Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Фекла Васильева
Мать ребёнка: Семенова Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Анна Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800