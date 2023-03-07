Семенов Василий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Василий Осипов

Семенов Василий Осипов

avatar

Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Семенов Осип Никитин

Мать: не указана

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Семенова Анна Данилова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семенов Петр Васильев

Мать ребёнка: Семенова Анна Данилова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Фекла Васильева

Мать ребёнка: Семенова Анна Данилова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анна Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1800
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close