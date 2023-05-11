Семенов Моисей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Семенов Петр Васильев
Мать: Семенова Васса Семенова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Фекла Моисеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Акулина Моисеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Семенов Исак Моисеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Агафья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816