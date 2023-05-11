Семенов Моисей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Моисей Петров

Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Семенов Петр Васильев

Мать: Семенова Васса Семенова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Фекла Моисеева

Мать ребёнка: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Семенов Афанасий Моисеев

Мать ребёнка: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Акулина Моисеева

Мать ребёнка: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Семенов Григорий Моисеев

Мать ребёнка: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Семенов Исак Моисеев

Мать ребёнка: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агафья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1816
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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