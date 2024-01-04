Носкова (Егорова) Лариса Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1879
Дата смерти09.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1879
Отец: Егоров Федор Егорович
Бракосочетание
18.02.1916
Рождение ребёнка
20.12.1916
Сын: Носков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Носков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.07.1921
Дочь: Иванова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Носков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1925
Отец ребёнка: Носков Андрей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.1975
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область