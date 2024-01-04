Носкова (Егорова) Лариса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Егорова) Лариса Федоровна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.02.1879

Дата смерти

09.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1879

Отец: Егоров Федор Егорович

Мать: Егорова Ираида Дмитриевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.02.1916

Муж: Носков Андрей Григорьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1916

Сын: Носков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Носков Андрей Григорьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1921

Дочь: Иванова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Носков Андрей Григорьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1925

Сын: Носков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Носков Андрей Григорьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.02.1975
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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