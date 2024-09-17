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(Егорова) Агрипина Федоровна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.06.1885

Дата смерти

05.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1885

Отец: Егоров Федор Егорович

Мать: Егорова (Глебова) Ираида Дмитриевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 20
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
25.06.1885
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 20
Смерть
05.07.1885
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 20

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